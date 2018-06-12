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Рада ухвалила закон для
відновлення кредитування...

Рада ухвалила закон для відновлення кредитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02

Рада ухвалила закон для відновлення кредитування...

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення в другому читанні законопроекту №6027-д проголосували 239 депутатів.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон для відновлення кредитування (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02

без зРады уже не покредитуешься?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:58

давно надо принять такой закон, поскольку банк, выдавая кредит, распоряжается не своими средствами, а заемными, у других банков, фондов, а также депозитчиков (физических лиц)
fishman
 
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