За ухвалення в другому читанні законопроекту №6027-д проголосували 239 депутатів.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон для відновлення кредитування (інфографіка).
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02
Рада ухвалила закон для відновлення кредитування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закон для відновлення кредитування (інфографіка).
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:58
давно надо принять такой закон, поскольку банк, выдавая кредит, распоряжается не своими средствами, а заемными, у других банков, фондов, а также депозитчиков (физических лиц)
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