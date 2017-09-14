Нацбанк розповів, звідки у країну потрапляє валюта.
Дивися повний текст Більш ніж половина грошових переказів з Росії потрапляє в Україну неофіційно - НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21
Більш ніж половина грошових переказів з Росії потрапляє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більш ніж половина грошових переказів з Росії потрапляє в Україну неофіційно - НБУ.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21
сначала запрещают системы переводов, а потом удивляются почему большая часть поступает не через банки. Д.. б..! как говорил один политик.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
|