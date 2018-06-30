Українці розшукують довгострокове житло.
Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41
Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...
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Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41
дааа, каааанешна)) средняя цена на однушку в Киеве больше 11к)) ага-ага))
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