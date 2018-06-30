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Оренда квартир в Україні: де
найбільше пропозицій і яка...

Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41

Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...

Пропонуємо до обговорення:
Українці розшукують довгострокове житло.

Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41

дааа, каааанешна)) средняя цена на однушку в Киеве больше 11к)) ага-ага))
semenoh
 
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