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Оренда квартир в Україні: де
найбільше пропозицій і яка...

Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41

Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...

Пропонуємо до обговорення:
Українці розшукують довгострокове житло.

Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41

дааа, каааанешна)) средняя цена на однушку в Киеве больше 11к)) ага-ага))
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54

В Ужгороде средняя цена аренды девушки на 20% выше трешки. Зачем платить меньше? ;)))
gatamaestro
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:19

  semenoh написав:дааа, каааанешна)) средняя цена на однушку в Киеве больше 11к)) ага-ага))
в новостроях прицентралья
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:14

У Івано-Франківську хорошу квартиру в оренду за 3500 ДУЖЕ важко буде найти,якщо подобово орнеда квартир від 420 грн на https://www.podobovo-ivano-frankivsk.com/nomera/
if_ua_00
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