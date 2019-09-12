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Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41
Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка...
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Дивися повний текст Оренда квартир в Україні: де найбільше пропозицій і яка середня вартість (інфографіка).
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:41
дааа, каааанешна)) средняя цена на однушку в Киеве больше 11к)) ага-ага))
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54
В Ужгороде средняя цена аренды девушки на 20% выше трешки. Зачем платить меньше? ;)))
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:19
в новостроях прицентралья
Ваш Зепутат
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:14
У Івано-Франківську хорошу квартиру в оренду за 3500 ДУЖЕ важко буде найти,якщо подобово орнеда квартир від 420 грн на
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