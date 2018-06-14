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"Діра" в держбюджеті перевищила
14 млрд — Казначейство

"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08

"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна казначейська служба.

Дивися повний текст "Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:09

..по 500..700 ойро с 1млн нелегально завезенных "евроблях" - вот и сведете бюджнт с профицитом!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:22

Это Янукович все деньги на камазах вывез!
Всё IMHO
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