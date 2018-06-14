Про це повідомляє Державна казначейська служба.
Дивися повний текст "Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08
"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство.
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:09
..по 500..700 ойро с 1млн нелегально завезенных "евроблях" - вот и сведете бюджнт с профицитом!...
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:34
это чито смяшно наверно?
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?
Это все коммунисты на золото партии отправили!
Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!
Это в голодомор съели!
Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!
Смяшно?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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