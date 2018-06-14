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"Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна казначейська служба.
Дивися повний текст "Діра" в держбюджеті перевищила 14 млрд — Казначейство
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R2
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:09
..по 500..700 ойро с 1млн нелегально завезенных "евроблях" - вот и сведете бюджнт с профицитом!...
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maestro71
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:22
Это Янукович все деньги на камазах вывез!
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55
Вкладчик1234 написав:
Это Янукович все деньги на камазах вывез!
До сих пор еще вывозит.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:38
Вывозитттт и Фирташ и остальная братия ....
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anton_gms
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:24
Значит будут грабить
Но преподнесут опять красиво
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Igorten
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:34
Вкладчик1234 написав:
Это Янукович все деньги на камазах вывез!
это чито смяшно наверно?
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?
Это все коммунисты на золото партии отправили!
Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!
Это в голодомор съели!
Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!
Смяшно?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:23
Kripo написав: Вкладчик1234 написав:
Это Янукович все деньги на камазах вывез!
это чито смяшно наверно?
Ох как смяшно то, a можа ащо пошутить?
Это все коммунисты на золото партии отправили!
Это Сталин лично расстрелял миллиард а потом в компот вам нассал!
Это в голодомор съели!
Это Царь-Батюшка наверно лично вывез!
Смяшно?!!
У Вас или с чувством юмора проблемы, или с распознанием сарказма.
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Imp
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Суб 23 чер, 2018 12:13
Shram
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