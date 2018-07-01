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Українці відтепер зможуть перебувати у Сербії без віз до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення угоди про безвізовий режим з Сербією, завдяки якому громадяни України зможуть перебувати у цій країні до 90 діб без оформлення візи.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:13
Чего это Порох поехал топить за сербов. Продался за безвиз что ли? Так нафиг он надо?
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