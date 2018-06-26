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Чого чекати від
валютного ринку в липні?

Чого чекати від валютного ринку в липні?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22

Чого чекати від валютного ринку в липні?

Пропонуємо до обговорення:
Сезонні тренди продовжують підтримувати гривню від сильного ослаблення.

Дивися повний текст Чого чекати від валютного ринку в липні?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22

"В частности, в июне объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов снизился с 10,7 млрд грн до 99,9 млрд грн. "
Подкорректируйте цифры, пожалуйста.
leonidi
 
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