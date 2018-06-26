Сезонні тренди продовжують підтримувати гривню від сильного ослаблення.
Дивися повний текст Чого чекати від валютного ринку в липні?.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22
Чого чекати від валютного ринку в липні?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати від валютного ринку в липні?.
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:22
"В частности, в июне объем гривневых ОВГЗ у нерезидентов снизился с 10,7 млрд грн до 99,9 млрд грн. "
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