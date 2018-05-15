При цьому він сказав, коли варто очікувати підвищення гарантій за вкладами.
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Что бы он так экономику укреплял и боролся с криминалом во власти, как тут кричать по углам...
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