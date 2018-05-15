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Ворушилін виступив за скасування
гарантій за валютними...

Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22

Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він сказав, коли варто очікувати підвищення гарантій за вкладами.

Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22

Что бы он так экономику укреплял и боролся с криминалом во власти, как тут кричать по углам...
anton_gms
 
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