При цьому він сказав, коли варто очікувати підвищення гарантій за вкладами.
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Что бы он так экономику укреплял и боролся с криминалом во власти, как тут кричать по углам...
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48
Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48
толково. последний год до дембеля, нужно ускорить процесс - фонд гонит стадо, нбу отстреливает отстающих, затем все причастные потрошат свежатину
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58
Директор -молодец. Даёт чёткий сигнал на то, чтобы народ забрал остаток валютных депозитов из банков.
И красавец. Стоимость валютного депозита- 1-2%. Зачем тогда правительство берёт займы под 7-8% у всяких МВФ и по евробондам? Так бы им и сказал-1-2%.
и он понимает, что "для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам". А я понимаю, что хотят таким способом изъять гривну из оборота, иначе курс пойдёт в космос. Интересно, ФГВФЛ рассчитался по своим долгам перед бюджетом перед тем как поднимать гарантии до 800 000?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:36
угу, отменить все гарантии и разогнать фонд к чертовой бабушке, люди заберут деньги из банков .
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:13
У кого кончилось а у некоторых в самом разгаре https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... ion-griven
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:17
Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..
Флаг ему в руки и транспорант в задницу
С другой стороны, может тогда лохторат/гои-быдлолохи начнет учиться финансовой грамотности и размещать свои сбережения/инвестиции за пределами Украины причем на более выгодных условиях и с гарантиями которое не может дать Украинское государство.
Про то что из за налогов на проценты и снижения ставок по вкладам которые не покрывают реальную гривневую инфляцию держать гривну под процентами в Украинских банках могут только лохи, а лохторат уже начал умнеть и перестал расти депозитный портфель в банках это никого не интересует из власть имущих им легче дать забугорным буржуям по евробондам 6-8 % в валюте чем своим гоям ....им это не интересно, не понятно за счет чего они тогда будут стимулировать рост экономики Украины, депозитных ресурсов у Украинских банков на кредитование нет, печатать начнут что ли разгоняя инфляцию так тогда люди наоборот еще активней будут уходить в валюту хотя в прочем да и кредитовать в Украине некого, не возврат больше 50 % от кредитного портфеля банков, инвест климат убит полностью и что бы не говорили после майдана как по мне все стало только хуже в плане инвест климата в стране и коррупции, так что только псих или лох будет держать в Украине серьезные сбережения или делать инвестиции (коррупционеры власть имущие они не в счет, они пока могут еще защитить свои активы и безнаказанно грабить страну и лохторат пиля бюджет и кредиты за счет того что контролируют гос машину с силовиками и СМИ, а лохторат вместо того что бы контролировать власть отвлечен на самоутилизацию под патриотическим угаром во всяких там Л/ДНР и лохторат/гои грызут друг другу глотки, власть разделив народ-той части его которым еще непофиг, что происходит в стране на ватников и вышиватников и стравив их между собой вместо контроля за властью, вот сейчас власти заепись о таком даже янык не мог мечтать что бы так безнаказанно и бесконтрольно грабить лохторат/гоев, одни огромные военные бюджеты которые расходы по которым абсолютно ни как не подконтрольны лохторату чего стоят......черт я написал и уже стал завидовать им, самому захотелось хоть чуть чуть посидеть в таком кресле рядом с кормушкой и главное знать что ты сколько не бери с кормушки тебе ничего не будет, потому что некому контролировать че ты там делаешь с кормушкой/бюджетом ).
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