Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...

Додано: Вів 03 лип, 2018 21:17

«Я б зняв гарантії за валютними вкладами. Держава повинна гарантувати вклади в національній валюті. Ніхто ж не забороняє населенню тримати заощадження в інвалюті, це особисте побажання кожного. Але я взагалі вважають, що вартість валютного депозиту має бути не більше ніж 1-2%», – повідомив Костянтин Ворушилін.

Флаг ему в руки и транспорант в задницуС другой стороны, может тогда лохторат/гои-быдлолохи начнет учиться финансовой грамотности и размещать свои сбережения/инвестиции за пределами Украины причем на более выгодных условиях и с гарантиями которое не может дать Украинское государство.Про то что из за налогов на проценты и снижения ставок по вкладам которые не покрывают реальную гривневую инфляцию держать гривну под процентами в Украинских банках могут только лохи, а лохторат уже начал умнеть и перестал расти депозитный портфель в банках это никого не интересует из власть имущих им легче дать забугорным буржуям по евробондам 6-8 % в валюте чем своим гоям ....им это не интересно, не понятно за счет чего они тогда будут стимулировать рост экономики Украины, депозитных ресурсов у Украинских банков на кредитование нет, печатать начнут что ли разгоняя инфляциютак тогда люди наоборот еще активней будут уходить в валютухотя в прочем да и кредитовать в Украине некого, не возврат больше 50 % от кредитного портфеля банков, инвест климат убит полностью и что бы не говорили после майдана как по мне все стало только хуже в плане инвест климата в стране и коррупции, так что только псих или лох будет держать в Украине серьезные сбережения или делать инвестиции (коррупционеры власть имущие они не в счет, они пока могут еще защитить свои активы и безнаказанно грабить страну и лохторат пиля бюджет и кредиты за счет того что контролируют гос машину с силовиками и СМИ, а лохторат вместо того что бы контролировать власть отвлечен на самоутилизацию под патриотическим угаром во всяких там Л/ДНР и лохторат/гои грызут друг другу глотки, власть разделив народ-той части его которым еще непофиг, что происходит в стране на ватников и вышиватников и стравив их между собой вместо контроля за властью, вот сейчас власти заепись о таком даже янык не мог мечтать что бы так безнаказанно и бесконтрольно грабить лохторат/гоев, одни огромные военные бюджеты которые расходы по которым абсолютно ни как не подконтрольны лохторату чего стоят......черт я написал и уже стал завидовать им, самому захотелось хоть чуть чуть посидеть в таком кресле рядом с кормушкой и главное знать что ты сколько не бери с кормушки тебе ничего не будет, потому что некому контролировать че ты там делаешь с кормушкой/бюджетом).