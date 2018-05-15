При цьому він сказав, коли варто очікувати підвищення гарантій за вкладами.
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
Что бы он так экономику укреплял и боролся с криминалом во власти, как тут кричать по углам...
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48
Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48
толково. последний год до дембеля, нужно ускорить процесс - фонд гонит стадо, нбу отстреливает отстающих, затем все причастные потрошат свежатину
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58
Директор -молодец. Даёт чёткий сигнал на то, чтобы народ забрал остаток валютных депозитов из банков.
И красавец. Стоимость валютного депозита- 1-2%. Зачем тогда правительство берёт займы под 7-8% у всяких МВФ и по евробондам? Так бы им и сказал-1-2%.
и он понимает, что "для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам". А я понимаю, что хотят таким способом изъять гривну из оборота, иначе курс пойдёт в космос. Интересно, ФГВФЛ рассчитался по своим долгам перед бюджетом перед тем как поднимать гарантии до 800 000?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:36
угу, отменить все гарантии и разогнать фонд к чертовой бабушке, люди заберут деньги из банков .
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:13
У кого кончилось а у некоторых в самом разгаре https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... ion-griven
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:22
Перед переездом в Испанию жатва полным ходом идёт.
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