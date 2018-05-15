Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...

Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58

Директор -молодец. Даёт чёткий сигнал на то, чтобы народ забрал остаток валютных депозитов из банков.

И красавец. Стоимость валютного депозита- 1-2%. Зачем тогда правительство берёт займы под 7-8% у всяких МВФ и по евробондам? Так бы им и сказал-1-2%.

и он понимает, что "для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам". А я понимаю, что хотят таким способом изъять гривну из оборота, иначе курс пойдёт в космос. Интересно, ФГВФЛ рассчитался по своим долгам перед бюджетом перед тем как поднимать гарантии до 800 000?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери