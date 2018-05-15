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Ворушилін виступив за скасування
гарантій за валютними...

Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22

Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він сказав, коли варто очікувати підвищення гарантій за вкладами.

Дивися повний текст Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22

Что бы он так экономику укреплял и боролся с криминалом во власти, как тут кричать по углам...
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48

Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
серенький
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:48

толково. последний год до дембеля, нужно ускорить процесс - фонд гонит стадо, нбу отстреливает отстающих, затем все причастные потрошат свежатину
saz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58

Директор -молодец. Даёт чёткий сигнал на то, чтобы народ забрал остаток валютных депозитов из банков.
И красавец. Стоимость валютного депозита- 1-2%. Зачем тогда правительство берёт займы под 7-8% у всяких МВФ и по евробондам? Так бы им и сказал-1-2%.
и он понимает, что "для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам". А я понимаю, что хотят таким способом изъять гривну из оборота, иначе курс пойдёт в космос. Интересно, ФГВФЛ рассчитался по своим долгам перед бюджетом перед тем как поднимать гарантии до 800 000?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:36

угу, отменить все гарантии и разогнать фонд к чертовой бабушке, люди заберут деньги из банков .
vitoauto
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:13

  серенький написав:Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo

У кого кончилось а у некоторых в самом разгаре https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... ion-griven
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:22

  tigr-uu написав:
  серенький написав:Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo

У кого кончилось а у некоторых в самом разгаре https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... ion-griven


Перед переездом в Испанию жатва полным ходом идёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:45

Они и так не гарантируются, 7 с копейками тысяч на данный момент это разве гарантия?! А при новых качелях, эти 7 тысяч превратится в 3
Rainbow
 
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Re: ворушилін виступив

Валюту гарантировать не будем. Иномарки разыскивать не будем. а евро.ляхи тем более
sal
 
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