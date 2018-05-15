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Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:07
ПроФФесионал,че.
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LuckyG
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:45
Интересно, а могут ли принять этот закон таким образом, чтобы он имел обратную силу, и уже открытые в валюте депозиты внезапно оказались без гарантирования?
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Сержик
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