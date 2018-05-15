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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:45
Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..
Интересно, а могут ли принять этот закон таким образом, чтобы он имел обратную силу, и уже открытые в валюте депозиты внезапно оказались без гарантирования?
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:30
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53
такой закон принять можно, но он будет неконституционным. а вообще идея здравая, с чего бы гарантировать обязательства в валюте (физикам). валютные кредиты так то вне закона
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:41
Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..
Банки Польши, Словакии и Венгрии просто потирают руки от счастья)).. В соседней теме НБУ грозит курсом гривны по 40), что делает абсолютно бессмысленным гривневые депо, на валютные депо хотят снять гарантии..что снизит их количество.. + никакие% .
Если иметь минимальное присутствие хотя бы следов мозговой деятельности, то ясно во что превратятся сбережения - (валюту), ведь по 40 обещают то)). а куда валюту раз гарантий нет? - в забугорье конечно же). Или под матрас.. но в любом случае не в экономику страны.
Lokata do 2,30% w skali roku dla nowych środków - в польском СreditАgricole банке например. Вполне сравнимо с нашими вкладами в валюте но только вот с гарантией.
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