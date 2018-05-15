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Ворушилін виступив за скасування
гарантій за валютними...

Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:07

ПроФФесионал,че.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:45

Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..

Интересно, а могут ли принять этот закон таким образом, чтобы он имел обратную силу, и уже открытые в валюте депозиты внезапно оказались без гарантирования?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:30

  Сержик написав:Интересно, а могут ли принять этот закон таким образом, чтобы он имел обратную силу, и уже открытые в валюте депозиты внезапно оказались без гарантирования?

в украине такие фокусы не впервой... :)))
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53

  Сержик написав:Интересно, а могут ли принять этот закон таким образом, чтобы он имел обратную силу, и уже открытые в валюте депозиты внезапно оказались без гарантирования?


такой закон принять можно, но он будет неконституционным. а вообще идея здравая, с чего бы гарантировать обязательства в валюте (физикам). валютные кредиты так то вне закона :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:41

Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..

Банки Польши, Словакии и Венгрии просто потирают руки от счастья)).. В соседней теме НБУ грозит курсом гривны по 40), что делает абсолютно бессмысленным гривневые депо, на валютные депо хотят снять гарантии..что снизит их количество.. + никакие% .
Если иметь минимальное присутствие хотя бы следов мозговой деятельности, то ясно во что превратятся сбережения - (валюту), ведь по 40 обещают то)). а куда валюту раз гарантий нет? - в забугорье конечно же). Или под матрас.. но в любом случае не в экономику страны.
Lokata do 2,30% w skali roku dla nowych środków - в польском СreditАgricole банке например. Вполне сравнимо с нашими вкладами в валюте но только вот с гарантией.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:06

Re: Ворушилін виступив за скасування гарантій за валютними..

Джон, подозреваю, что большая часть валюты уйдет все же под матрас и частично, вероятно, на рынок недвижимости. Потому что ехать в Польшу, чтобы положить деньги, потом снова туда же, чтобы снять, не так уж и удобно.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:51

  Сержик написав:Джон, подозреваю, что большая часть валюты уйдет все же под матрас и частично, вероятно, на рынок недвижимости. Потому что ехать в Польшу, чтобы положить деньги, потом снова туда же, чтобы снять, не так уж и удобно.

валютные сбережения как правило делают на чёрный день или в качестве личного пенсионного фонда, который может понадобится через 10-15 лет, а на этот случай управлять своими деньгами можно и через интернет-банкинг...
Cler
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