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При закупівлі житла для
військових виявлено зловживання...

При закупівлі житла для військових виявлено зловживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:24

При закупівлі житла для військових виявлено зловживання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат України Віктор Бондар.

Дивися повний текст При закупівлі житла для військових виявлено зловживання на суму понад 600 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:25

"Отстранены"- это жесткое наказание воров в то время,когда в стране идет война.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:53

Война - лучший бизнес, об этом знает каждый грязный политик. А у нас наверху почти каждый такой.

Позор - военные даже на фронте до сих пор без самого необходимого. Воюют старой советской техникой и ржавым стрелковым оружием, получают копейки, их семьи ютятся в общежитиях, а воровитые штабные крысы отнимают даже надежду.

А потом удивляются, почему военные сдали Крым, не закатав в грязь зеленых человечков - главнокомандующий де-факто и де-юре отсутствовал, поэтому на Турчинова, при всей его мерзости, повесить Крым не удастся. Сдали его голодные украинские военные! И на сегодня - ничего не поменялось!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:58

И шо ? Нам обязательно знать, что кто то удачно нажился ? Ну мы рады :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:01

600 млн...
"Нечуваний ріст"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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ALEF

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