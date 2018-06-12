Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат України Віктор Бондар.
Дивися повний текст При закупівлі житла для військових виявлено зловживання на суму понад 600 млн грн.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:24
При закупівлі житла для військових виявлено зловживання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При закупівлі житла для військових виявлено зловживання на суму понад 600 млн грн.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:25
"Отстранены"- это жесткое наказание воров в то время,когда в стране идет война.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:53
Война - лучший бизнес, об этом знает каждый грязный политик. А у нас наверху почти каждый такой.
Позор - военные даже на фронте до сих пор без самого необходимого. Воюют старой советской техникой и ржавым стрелковым оружием, получают копейки, их семьи ютятся в общежитиях, а воровитые штабные крысы отнимают даже надежду.
А потом удивляются, почему военные сдали Крым, не закатав в грязь зеленых человечков - главнокомандующий де-факто и де-юре отсутствовал, поэтому на Турчинова, при всей его мерзости, повесить Крым не удастся. Сдали его голодные украинские военные! И на сегодня - ничего не поменялось!
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