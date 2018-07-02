Пенсії з липня перерахують лише трьом категоріям осіб
Дивися повний текст Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:08
Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:08
На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!
https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8
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