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Кому з липня перерахують
пенсії - дані ПФУ

Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:08

Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії з липня перерахують лише трьом категоріям осіб

Дивися повний текст Кому з липня перерахують пенсії - дані ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:08

На пенсию-в 70 лет, пенсионерам-горячий привет!
https://youtu.be/m5SfG0Gfwe8
серенький
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