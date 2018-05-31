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У Мінекономрозвитку
пояснили причину затримок...

У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:36

У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість українських туристів перевищила обсяг пасажиромісць, які можуть надати чартерні перевізники.

Дивися повний текст У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок туристичних авіарейсів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:36

Вот оно - истинное зубожіння.

Проблема задержек международных чартерных авиарейсов в Украине связана с тем, что количество украинских туристов превысило объем пассажиромест, которые могут предоставить чартерные перевозчики...
проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест, которые авиаперевозчики чартерных рейсов фактически могут предоставить...
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:22

Ну так налог на авиаперелеты ввести, отдых за границей это роскошь, нехай в Трускавце отдыхают, заодно и корыто пополнили-бы :mrgreen:
tigr-uu
 
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