Кількість українських туристів перевищила обсяг пасажиромісць, які можуть надати чартерні перевізники.
Дивися повний текст У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок туристичних авіарейсів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:36
У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономрозвитку пояснили причину затримок туристичних авіарейсів.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:36
Вот оно - истинное зубожіння.
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:22
Ну так налог на авиаперелеты ввести, отдых за границей это роскошь, нехай в Трускавце отдыхают, заодно и корыто пополнили-бы
|