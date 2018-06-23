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Експерт назвав методи
боротьби з авто на єврономерах

Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05

Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день більшість автомобілів на єврономерах, які їздять по Україні, не зареєстровані взагалі.

Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05

все верно. Ждем когда начнут штрафовать
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:50

..нзаренко-експерт забыл добавить САМОЕ главное: 1) в том, что по стране колесит порядка 1млн "евроблях" материально заинтересовано не одно "высозадранное" рыло!! - и пока эти хари не ткнут "лицом в пол" - нифига не поменяется.. 2) если бы той же полиции дали бы хоть 10% от взимаемых штрафов - "на развитие", то процесс двигался бы куда как проворнее..!!
maestro71
 
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