На сьогоднішній день більшість автомобілів на єврономерах, які їздять по Україні, не зареєстровані взагалі.
Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05
Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:50
..нзаренко-експерт забыл добавить САМОЕ главное: 1) в том, что по стране колесит порядка 1млн "евроблях" материально заинтересовано не одно "высозадранное" рыло!! - и пока эти хари не ткнут "лицом в пол" - нифига не поменяется.. 2) если бы той же полиции дали бы хоть 10% от взимаемых штрафов - "на развитие", то процесс двигался бы куда как проворнее..!!
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:12
Удивляет то, что уже понятно будет принят закон который "х******" не устроит, а их число растет.
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:21
Re: 2.0
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