На сьогоднішній день більшість автомобілів на єврономерах, які їздять по Україні, не зареєстровані взагалі.
Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05
Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:50
..нзаренко-експерт забыл добавить САМОЕ главное: 1) в том, что по стране колесит порядка 1млн "евроблях" материально заинтересовано не одно "высозадранное" рыло!! - и пока эти хари не ткнут "лицом в пол" - нифига не поменяется.. 2) если бы той же полиции дали бы хоть 10% от взимаемых штрафов - "на развитие", то процесс двигался бы куда как проворнее..!!
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:12
Удивляет то, что уже понятно будет принят закон который "х******" не устроит, а их число растет.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:07
На мой взгляд . если Украина движеться в сторону евроинтеграции и вообще думает о вступлении в Евросоюз . то никаких санкций по отношению к автомобилям на евробляхах не должно применяться. Да это евромусор, но этот евромусор 2000г+, заменит совдепский автомусор 1972г+, Что уже не маловажно. Кроме того . хочу уточнить что конфисковать и аристовывать машины можно только по решению суда, а транспорт на иностранных номерах только по решению иностранного суда. Так что Олег Назаренко . угомоните пыл. понятное дело, что его прямой интерес исходит из продаж новых автомобилей диллерской сети, но это ему не даёт никакого права выдвигать такие речи, в которых явно скрыт личный интерес. Эксперт должен смотреть на ситуацию независимо а не со стороны личного бизнеса.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:38
откуда фантазии относительно евроинтеграции?...
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:37
Re: Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
Более надежный метод - развесить Назаренко сотоварищи по ближайшим столбам на Крещатике, что значительно ускорит принятие нормального компромиссного закона по растаможке, дабы основной массе х****** было резонно заплатить вменяемую денежку (а не 100+ процентов от стоимости авто) и избавиться от гемора.
да, вызовет нижнепоясничное жжение и земноводную асфиксию некоторой части официально купивших, но человеческие пороки стоит осуждать а не поощрять. то, что не доплатилось в бюджет за растаможку, не оплатилось бы вообще никак, если у хозяина нет денег на официал а есть только на евробляху. зато доплатится в виде акцизов на топливо.
|