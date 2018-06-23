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Експерт назвав методи
боротьби з авто на єврономерах

Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05

Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день більшість автомобілів на єврономерах, які їздять по Україні, не зареєстровані взагалі.

Дивися повний текст Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05

все верно. Ждем когда начнут штрафовать
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:50

..нзаренко-експерт забыл добавить САМОЕ главное: 1) в том, что по стране колесит порядка 1млн "евроблях" материально заинтересовано не одно "высозадранное" рыло!! - и пока эти хари не ткнут "лицом в пол" - нифига не поменяется.. 2) если бы той же полиции дали бы хоть 10% от взимаемых штрафов - "на развитие", то процесс двигался бы куда как проворнее..!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:12

Удивляет то, что уже понятно будет принят закон который "х******" не устроит, а их число растет.
nyv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:14

Finance исправил "евроб_ях_р" на "х******" )
nyv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:07

На мой взгляд . если Украина движеться в сторону евроинтеграции и вообще думает о вступлении в Евросоюз . то никаких санкций по отношению к автомобилям на евробляхах не должно применяться. Да это евромусор, но этот евромусор 2000г+, заменит совдепский автомусор 1972г+, Что уже не маловажно. Кроме того . хочу уточнить что конфисковать и аристовывать машины можно только по решению суда, а транспорт на иностранных номерах только по решению иностранного суда. Так что Олег Назаренко . угомоните пыл. понятное дело, что его прямой интерес исходит из продаж новых автомобилей диллерской сети, но это ему не даёт никакого права выдвигать такие речи, в которых явно скрыт личный интерес. Эксперт должен смотреть на ситуацию независимо а не со стороны личного бизнеса.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:38

  -Segey- написав:На мой взгляд . если Украина движеться в сторону евроинтеграции и вообще думает о вступлении в Евросоюз . то никаких санкций по отношению к автомобилям на евробляхах не должно применяться. Да это евромусор, но этот евромусор 2000г+, заменит совдепский автомусор 1972г+, Что уже не маловажно. Кроме того . хочу уточнить что конфисковать и аристовывать машины можно только по решению суда, а транспорт на иностранных номерах только по решению иностранного суда. Так что Олег Назаренко . угомоните пыл. понятное дело, что его прямой интерес исходит из продаж новых автомобилей диллерской сети, но это ему не даёт никакого права выдвигать такие речи, в которых явно скрыт личный интерес. Эксперт должен смотреть на ситуацию независимо а не со стороны личного бизнеса.

откуда фантазии относительно евроинтеграции?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:37

Re: Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах

Более надежный метод - развесить Назаренко сотоварищи по ближайшим столбам на Крещатике, что значительно ускорит принятие нормального компромиссного закона по растаможке, дабы основной массе х****** было резонно заплатить вменяемую денежку (а не 100+ процентов от стоимости авто) и избавиться от гемора.
да, вызовет нижнепоясничное жжение и земноводную асфиксию некоторой части официально купивших, но человеческие пороки стоит осуждать а не поощрять. то, что не доплатилось в бюджет за растаможку, не оплатилось бы вообще никак, если у хозяина нет денег на официал а есть только на евробляху. зато доплатится в виде акцизов на топливо.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:34

  -Segey- написав:а транспорт на иностранных номерах только по решению иностранного суда


А если, например, приехавший в куив, гражданин первой Франции, решит потыкать ножичком гражданина Франции второй, то его тоже только по решению парыжского суду можно будет принять?
В Европу через жony!
summacut
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