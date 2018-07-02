Українці влітку повинні заплатити податки на нерухомість, додаткові доходи, прибуток від інвестицій і професійної діяльності.
Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:33
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