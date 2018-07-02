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"Листи щастя" від
податкової: за що українці повинні...

"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19

"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...

Пропонуємо до обговорення:
Українці влітку повинні заплатити податки на нерухомість, додаткові доходи, прибуток від інвестицій і професійної діяльності.

Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19

А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:33

  tigr-uu написав:А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?

Так и украинцы по каким то там конвенциям прав людишек тоже ничего не должно государству, в первую минуту от своего рождения. А потом пошло поехало.:D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:48

Пора требовать с гос служб исполнение своих обязанностей по отношению к нам и выбирать эффективных менеджеров, а не воров.
anton_gms
 
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