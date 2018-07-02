Українці влітку повинні заплатити податки на нерухомість, додаткові доходи, прибуток від інвестицій і професійної діяльності.
Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:33
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:48
Пора требовать с гос служб исполнение своих обязанностей по отношению к нам и выбирать эффективных менеджеров, а не воров.
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:32
Re: "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
Зачем такое правительство в государстве которое только поднимает/собирает налоги, ничего не давая налогоплательщикам?
Нет - достойной зарплаты, качественного доступного образования, медицины. Государство должно разделять поровну средства, которые зарабатываются от продажи полезных ископаемых и использования земельных ресурсов, которые должны принадлежать всему народу.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:38
ruvex, ну так оно и распределяет (правда только между нужными карманами).
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:41
"К примеру, с продажи квартиры или дома нужно заплатить налог в размере 5%" - Это ведь если не прошло 3 года со времени покупки. А если прошло - то платится 1%.
Или уже не так?
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