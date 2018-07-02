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"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Українці влітку повинні заплатити податки на нерухомість, додаткові доходи, прибуток від інвестицій і професійної діяльності.
Дивися повний текст "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні платити державі
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R2
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?
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tigr-uu
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:33
tigr-uu написав:
А это государство хоть что-то должно Украинцам, или игра в одни ворота?
Так и украинцы по каким то там конвенциям прав людишек тоже ничего не должно государству, в первую минуту от своего рождения. А потом пошло поехало.
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p_a_l
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:48
Пора требовать с гос служб исполнение своих обязанностей по отношению к нам и выбирать эффективных менеджеров, а не воров.
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anton_gms
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:32
Зачем такое правительство в государстве которое только поднимает/собирает налоги, ничего не давая налогоплательщикам?
Нет - достойной зарплаты, качественного доступного образования, медицины. Государство должно разделять поровну средства, которые зарабатываются от продажи полезных ископаемых и использования земельных ресурсов, которые должны принадлежать всему народу.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:38
ruvex, ну так оно и распределяет (правда только между нужными карманами).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:41
"К примеру, с продажи квартиры или дома нужно заплатить налог в размере 5%" - Это ведь если не прошло 3 года со времени покупки. А если прошло - то платится 1%.
Или уже не так?
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vladus17
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:55
vladus17 написав:
"К примеру, с продажи квартиры или дома нужно заплатить налог в размере 5%" - Это ведь если не прошло 3 года со времени покупки. А если прошло - то платится 1%.
Или уже не так?
172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх част172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
А 1% - это госпошлина при продаже.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:28
Gastarbaiter написав:
А 1% - это госпошлина при продаже.
я в курсе что 1%. Но не 5% же как написано в статье.
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vladus17
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
vladus17 написав: Gastarbaiter написав:
А 1% - это госпошлина при продаже.
я в курсе что 1%. Но не 5% же как написано в статье.
Сдайте в аренду на 99 лет с полной предоплатой и никаких поборов. Если уже нерезидент, даже подоходный налог здесь платить не придётся.
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phantom_systems
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