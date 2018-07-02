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"Листи щастя" від
податкової: за що українці повинні...

"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:36

Re: "Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...

  phantom_systems написав:Если уже нерезидент, даже подоходный налог здесь платить не придётся.

Хм то есть, если я квартиру там или гараж или киоск перепишу например на родственника гражданина Польши, а он от своего имени их сдаст в аренду то платить налог в Украине ему не нужно?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:40

  Джон написав:
  phantom_systems написав:Если уже нерезидент, даже подоходный налог здесь платить не придётся.

Хм то есть, если я квартиру там или гараж или киоск перепишу например на родственника гражданина Польши, а он от своего имени их сдаст в аренду то платить налог в Украине ему не нужно?

Если переписать означает подарить, это не освобождает от уплаты госпошлины и прочего. Если же вы сами сдадите, а затем уедете на ПМЖ куда-нибудь на Острова банановых листьев, тогда и подоходный налог заплатите там по их закону.
phantom_systems
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