|
|
|
"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:36
phantom_systems написав:
Если уже нерезидент, даже подоходный налог здесь платить не придётся.
Хм то есть, если я квартиру там или гараж или киоск перепишу например на родственника гражданина Польши, а он от своего имени их сдаст в аренду то платить налог в Украине ему не нужно?
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:40
Джон написав: phantom_systems написав:
Если уже нерезидент, даже подоходный налог здесь платить не придётся.
Хм то есть, если я квартиру там или гараж или киоск перепишу например на родственника гражданина Польши, а он от своего имени их сдаст в аренду то платить налог в Украине ему не нужно?
Если переписать означает подарить, это не освобождает от уплаты госпошлины и прочего. Если же вы сами сдадите, а затем уедете на ПМЖ куда-нибудь на Острова банановых листьев, тогда и подоходный налог заплатите там по их закону.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|