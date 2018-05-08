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Батьки отримають податкові
пільги за внесок у розвиток...

Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:23

Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко.

Дивися повний текст Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток дітей, - Луценко.
R2
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А покупку планшета, и занятия дома на планшете компенсируют???
tigr-uu
 
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Порошенко и Ко вернёт себе из бюджета затраты на обучение своих спиногрызов в Британии
Всё IMHO
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