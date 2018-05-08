Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко.
Дивися повний текст Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток дітей, - Луценко.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:23
Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Батьки отримають податкові пільги за внесок у розвиток дітей, - Луценко.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:43
Порошенко и Ко вернёт себе из бюджета затраты на обучение своих спиногрызов в Британии
Всё IMHO
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