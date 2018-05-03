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Аналітики Bank of America
не відкидають повторення...

Аналітики Bank of America не відкидають повторення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:30

Аналітики Bank of America не відкидають повторення...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз ринок облігацій країн, що розвиваються.ю знижується.

Дивися повний текст Аналітики Bank of America не відкидають повторення світової економічної кризи 1998 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:30

Неплохая площадка для списания всех грехов на мировой кризис.
Списание на АТО уже никому не интересно, не ведутся.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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