Зараз ринок облігацій країн, що розвиваються.ю знижується.
Дивися повний текст Аналітики Bank of America не відкидають повторення світової економічної кризи 1998 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:30
Аналітики Bank of America не відкидають повторення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики Bank of America не відкидають повторення світової економічної кризи 1998 року.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:30
Неплохая площадка для списания всех грехов на мировой кризис.
Списание на АТО уже никому не интересно, не ведутся.
|