RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На українців чекають
нові штрафи за парковку

На українців чекають нові штрафи за парковку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:38

На українців чекають нові штрафи за парковку

Пропонуємо до обговорення:
Штрафи за порушення правил парковки будуть коштувати водіям від 250 до 1000 гривень.

Дивися повний текст На українців чекають нові штрафи за парковку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82955
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:38

Будуть тепер поліцейські як в старих американських фільмах ходити по вулицях і виписувати штрафи, залишаючих їх на передньому склі автомобілів. Якби прямо зараз це робили, то могли б на одному Києві озолотитись за пару днів. Недавно бачив випадок, що жінка з коляскою зійшла з тротуару і пішла по дорозі. Спочатку не зрозумів чому це вона на такий ризик пішла, а потім побачив, що через запаркований на тротуарі автомобіль її колясяка просто не могла проїхати по тротуару. Ще недавно бачив як запарковані автомобілі на перехресті заблокували на пару хвилин рух по вулиці, бо в другорядну дорогу просто не можна було заїхати через них. Причиму запарковані були мало того, що близько до перехрестя так щей до додатково під знаком "зупинку заборонено".
socioniktest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 26.12.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52

Направление верное.
В центре необходимо вообще запретить парковку, только велосипеды, такси и муниципальный транспорт. Это будет реальным шагом к Европе.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 06.08.10
Подякував: 852 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:07

  socioniktest написав:Будуть тепер поліцейські як в старих американських фільмах ходити по вулицях і виписувати штрафи, залишаючих їх на передньому склі автомобілів. Якби прямо зараз це робили, то могли б на одному Києві озолотитись за пару днів. Недавно бачив випадок, що жінка з коляскою зійшла з тротуару і пішла по дорозі. Спочатку не зрозумів чому це вона на такий ризик пішла, а потім побачив, що через запаркований на тротуарі автомобіль її колясяка просто не могла проїхати по тротуару. Ще недавно бачив як запарковані автомобілі на перехресті заблокували на пару хвилин рух по вулиці, бо в другорядну дорогу просто не можна було заїхати через них. Причиму запарковані були мало того, що близько до перехрестя так щей до додатково під знаком "зупинку заборонено".

я вчера стоял в пробке на осокорках потому что один де**ил припарковался под светофором и автомобильни не могли разменутся со встречкой
dotster
 
Повідомлень: 997
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева повідомив, якою має бути зарплата в українців, щоб... 1, 2, 3
R2 » Вів 03 лип, 2018 09:04
25 1794
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 09:23
sal
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування) 1, 2
R2 » П'ят 29 чер, 2018 17:44
14 1529
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 16:31
Sommer
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
82 8441
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 15:29
zemnickay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57541)
04.07.2018 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.