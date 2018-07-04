Штрафи за порушення правил парковки будуть коштувати водіям від 250 до 1000 гривень.
Дивися повний текст На українців чекають нові штрафи за парковку.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:38
На українців чекають нові штрафи за парковку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекають нові штрафи за парковку.
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:38
Будуть тепер поліцейські як в старих американських фільмах ходити по вулицях і виписувати штрафи, залишаючих їх на передньому склі автомобілів. Якби прямо зараз це робили, то могли б на одному Києві озолотитись за пару днів. Недавно бачив випадок, що жінка з коляскою зійшла з тротуару і пішла по дорозі. Спочатку не зрозумів чому це вона на такий ризик пішла, а потім побачив, що через запаркований на тротуарі автомобіль її колясяка просто не могла проїхати по тротуару. Ще недавно бачив як запарковані автомобілі на перехресті заблокували на пару хвилин рух по вулиці, бо в другорядну дорогу просто не можна було заїхати через них. Причиму запарковані були мало того, що близько до перехрестя так щей до додатково під знаком "зупинку заборонено".
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52
Направление верное.
В центре необходимо вообще запретить парковку, только велосипеды, такси и муниципальный транспорт. Это будет реальным шагом к Европе.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:07
я вчера стоял в пробке на осокорках потому что один де**ил припарковался под светофором и автомобильни не могли разменутся со встречкой
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:25
сначала стоит навести порядок с терминами, так как в ПДД говорится о остановке и стоянке, а не о парковке...
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31
Re: На українців чекають нові штрафи за парковку
Я уже задолбался на соседей по двору, что ставят свои тарантасы на газон мне под окнами и потом вонь выхлопов (особенно машин с катализаторами) утром нюхать.. наймешь работяг поставишь декор-заборчик, привезешь машину чернозема посадишь цветочки.. а утром мурло на бусе сломало забор и стоит по среди клумбы.. места говорит больше нигде не было поставить.. в полицию звонить. Но как по мне вместо штрафа разрешили бы лопатой и по лобовому..
Додано: Сер 04 лип, 2018 18:24
Ежей по периметру, по заборчиком, наварить
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