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На українців чекають нові штрафи за парковку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:29
Джон написав: Faceless написав:
Ежей по периметру, под заборчиком, наварить
Ежей.. мне блок бетонный сперли ... знаете такой на фундамент идет, еще лет 5 тому закинули треснутый был со стройки, им видно не подошло, а мне как раз.. между деревьями что бы заехать неудобно было.. так его как то доломали по трещине и оттащили в сторону.. причем никто не видел((..
Ну тогда только пузырек зеленки на капот
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Додано: Сер 04 лип, 2018 22:58
Gastarbaiter написав: Cler написав:
сначала стоит навести порядок с терминами, так как в ПДД говорится о остановке и стоянке, а не о парковке...
Речь о правилах стоянки. А как можно ПДД на парковке нарушить?
в том то и дело, что ПДД регламентируют правила стоянки, а в статье говорится о штафах за парковку, а такого термина в ПДД нет...
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