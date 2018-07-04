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На українців чекають
нові штрафи за парковку

На українців чекають нові штрафи за парковку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:29

Re: На українців чекають нові штрафи за парковку

Джон написав:
  Faceless написав:Ежей по периметру, под заборчиком, наварить

Ежей.. мне блок бетонный сперли ... знаете такой на фундамент идет, еще лет 5 тому закинули треснутый был со стройки, им видно не подошло, а мне как раз.. между деревьями что бы заехать неудобно было.. так его как то доломали по трещине и оттащили в сторону.. причем никто не видел((..
Ну тогда только пузырек зеленки на капот :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:58

  Gastarbaiter написав:
  Cler написав:сначала стоит навести порядок с терминами, так как в ПДД говорится о остановке и стоянке, а не о парковке...

Речь о правилах стоянки. А как можно ПДД на парковке нарушить?

в том то и дело, что ПДД регламентируют правила стоянки, а в статье говорится о штафах за парковку, а такого термина в ПДД нет...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:40

  Cler написав:в том то и дело, что ПДД регламентируют правила стоянки, а в статье говорится о штафах за парковку, а такого термина в ПДД нет...

Не судите строго копирайтеров. Они ведь в предмете не разбираются, их задача количество знаков настрочить.
Gastarbaiter
 
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