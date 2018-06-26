Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Дивися повний текст США відкрили свій ринок для українських добрив.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:22
США відкрили свій ринок для українських добрив
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США відкрили свій ринок для українських добрив.
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:22
Ненучо после того как все азоты и одесский припортовый остановили самое время.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:21
|