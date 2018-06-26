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США відкрили свій ринок
для українських добрив

США відкрили свій ринок для українських добрив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:22

США відкрили свій ринок для українських добрив

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Дивися повний текст США відкрили свій ринок для українських добрив.
R2
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Ненучо после того как все азоты и одесский припортовый остановили самое время.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:21

  vitali_kalinin написав:Ненучо после того как все азоты и одесский припортовый остановили самое время.

Восстановили производство. Причем, после введения пошлин на российские удобрения, которые дешевле были.
myshapiton
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