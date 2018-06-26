Президент Петро Порошенко задекларував ще понад 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).
Дивися повний текст Порошенко задекларував черговий мільйон гривень.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03
Порошенко задекларував черговий мільйон гривень
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Дивися повний текст Порошенко задекларував черговий мільйон гривень.
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:04
Этот на велосипеде или на метро не поедет и от скромности не умрет.
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