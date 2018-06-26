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Порошенко задекларував
черговий мільйон гривень

Порошенко задекларував черговий мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03

Порошенко задекларував черговий мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще понад 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

Дивися повний текст Порошенко задекларував черговий мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:04

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ruvex
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