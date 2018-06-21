Після розгляду та обговорення проекту рішення документ підтримали 240 карток нардепів при 226 необхідних.
Дивися повний текст Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:16
Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду.
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:17
..все это мышиная возня и НЕДОмеры... отучить "горбатого" (читай - бухого) от езды "под кайфрм" можно лишь - выколов ему оба глаза нафиг!...ничто другое (ни запрет водить пожизненно, ни обложение непомерными штрафами и т.д) в нашем коррумпированном болоте никакого эффекта не даст: нас все также будут УБИВАТЬ безнаказанное бухие мажоры и пр. у*** за рулем!!!
П.С. .. воспринимайте ЭТО как часть моей избирательной программы!! :)
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