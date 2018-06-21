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Рада зробила крок до посилення
покарання за п'яну їзду

Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:16

Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду

Пропонуємо до обговорення:
Після розгляду та обговорення проекту рішення документ підтримали 240 карток нардепів при 226 необхідних.

Дивися повний текст Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:17

..все это мышиная возня и НЕДОмеры... отучить "горбатого" (читай - бухого) от езды "под кайфрм" можно лишь - выколов ему оба глаза нафиг!...ничто другое (ни запрет водить пожизненно, ни обложение непомерными штрафами и т.д) в нашем коррумпированном болоте никакого эффекта не даст: нас все также будут УБИВАТЬ безнаказанное бухие мажоры и пр. у*** за рулем!!!

П.С. .. воспринимайте ЭТО как часть моей избирательной программы!! :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:16

Все эти меры направлены тодько на одно-повысить расценки на взятки.четыре года повышают штрафы,но аварийность на сегодняшний день только увеличилась.Реально безопасность на дорлгах н кого не интересует.Пока коррупционеры у власти ничего в этом вопросе не изменится.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:01

  sena_2008atp написав:Все эти меры направлены тодько на одно-повысить расценки на взятки.четыре года повышают штрафы,но аварийность на сегодняшний день только увеличилась.Реально безопасность на дорлгах н кого не интересует.Пока коррупционеры у власти ничего в этом вопросе не изменится.


вот набуя депутатам (особенно ляшковцам - инициаторам закона, для которых в большинстве копы="мусора") беспокоиться о расценках взяток?

во-вторых, повышение расценок на взятки - это тоже демотиватор для пьянствующих за рулем. ну что поделать, штрафы в 10-40к не пугают. у нас такое зубожиння что водитель отлистал этих денег и поехать дальше колесить пьяных, поэтому на аварийность сильно не влияет.

безопасность интересует депутатов в той же мере, что и остальных граждан, потому что по дорогам они ездят, а законы физики распространяются и на них. некоторые правда считают что корочка позволяет нарушать не только юридические, а и законы физики, но практика доказывает иное.

и да, в нашем сословно-феодальном обществе взятка это часть взаимодействия различных слоев. поэтому коррупция в верхах, серединке и в низах - у нас примерно так очень еще надолго, пока не будет преодолены системные причины.
те, кто здесь платно пописывают, тоже часть этой экосистемы.
galex
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