Рада зробила крок до посилення покарання за п'яну їзду

Додано: Сер 04 лип, 2018 18:01

sena_2008atp написав: Все эти меры направлены тодько на одно-повысить расценки на взятки.четыре года повышают штрафы,но аварийность на сегодняшний день только увеличилась.Реально безопасность на дорлгах н кого не интересует.Пока коррупционеры у власти ничего в этом вопросе не изменится. Все эти меры направлены тодько на одно-повысить расценки на взятки.четыре года повышают штрафы,но аварийность на сегодняшний день только увеличилась.Реально безопасность на дорлгах н кого не интересует.Пока коррупционеры у власти ничего в этом вопросе не изменится.

вот набуя депутатам (особенно ляшковцам - инициаторам закона, для которых в большинстве копы="мусора") беспокоиться о расценках взяток?во-вторых, повышение расценок на взятки - это тоже демотиватор для пьянствующих за рулем. ну что поделать, штрафы в 10-40к не пугают. у нас такое зубожиння что водитель отлистал этих денег и поехать дальше колесить пьяных, поэтому на аварийность сильно не влияет.безопасность интересует депутатов в той же мере, что и остальных граждан, потому что по дорогам они ездят, а законы физики распространяются и на них. некоторые правда считают что корочка позволяет нарушать не только юридические, а и законы физики, но практика доказывает иное.и да, в нашем сословно-феодальном обществе взятка это часть взаимодействия различных слоев. поэтому коррупция в верхах, серединке и в низах - у нас примерно так очень еще надолго, пока не будет преодолены системные причины.те, кто здесь платно пописывают, тоже часть этой экосистемы.