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Мін'юст має намір залучити
юррадника для стягнення за...

Мін'юст має намір залучити юррадника для стягнення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:40

Мін'юст має намір залучити юррадника для стягнення за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України має намір залучити юридичного радника для визнання і виконання рішення українського суду в іноземних юрисдикціях про сплату російським "Газпромом" 172 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції за рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Дивися повний текст Мін'юст має намір залучити юррадника для стягнення за кордоном з "Газпрому" 172 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:41

Прикольно, Кабелев с компанией уже премии получили, а бабло еще надо взыскать, да еще самим не под силу, поле чудес прям.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:54

tigr-uu

В данном случае речь об иске АМКУ,а не Нафтогаза

а вообще европейцы серьезно взули Газмяс

...за последние 8 лет было зафиксировано более 70 случаев пересмотра европейских экспортных контрактов «Газпрома» с 30 компаниями, в результате с 2012 года «Газпром» выплатил порядка $300 млрд по контрактам в форме ретроактивных платежей. При этом российские контракты стали в большей степени соответствовать текущим рыночным условиям (отмена запрета на реэкспорт, снижение уровня «бери-или-плати» (ToP), увеличение доли спотовых индексов в формуле цены...
avax
 
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