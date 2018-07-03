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Заощадження українців
скоротилися на 22 млрд грн

Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55

Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Держстат підрахував доходи і витрати населення України за перший квартал 2018 року.

Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55

Это все что вам надо знать о экономических успехах петрушки.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:02

И это на фоне бумирования мировых экономик и в предверии очередного кризиса. Будем менять блЫлЫанты на кусок хлеба
Moimir
 
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