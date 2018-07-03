Держстат підрахував доходи і витрати населення України за перший квартал 2018 року.
Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55
Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
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Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:02
И это на фоне бумирования мировых экономик и в предверии очередного кризиса. Будем менять блЫлЫанты на кусок хлеба
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