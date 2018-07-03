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Заощадження українців
скоротилися на 22 млрд грн

Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55

Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Держстат підрахував доходи і витрати населення України за перший квартал 2018 року.

Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55

Это все что вам надо знать о экономических успехах петрушки.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:02

И это на фоне бумирования мировых экономик и в предверии очередного кризиса. Будем менять блЫлЫанты на кусок хлеба
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:31

Re: Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн

Какие-то расчеты от балды
Посмотрим депозиты домохозяйств:
https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls
За первый квартал прирост 4,4 млрд грн экв, за май некоторое уменьшение, но некоторое снижение в мае - явление регулярное.
Госстат в принципе даже реальных доходов населения не знает:
https://24tv.ua/yaki_dohodi_otrimuyut_n ... ya_n990509

Більшість опитаних, навіть офіційно зареєстрованих, відповіли, що 50% зарплати отримують в конверті. Що цікаво, 55% з тих, хто мають зарплату в конверті – отримують офіційну мінімальну зарплату плюс "доплату".
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:52

Re: Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн

  Faceless написав:Какие-то расчеты от балды

тоже странно.
инфляция замедлилась: "Напомним, как ранее отмечали в Национальном банке, инфляция в мае снизилась до 11,7% в годовом измерении (по сравнению с 13,1% в апреле) из-за серьезного замедления роста цен на продукты питания."
цены падают, а расходы растут: "По данным Госстата, при этом расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 20,3%."
"сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн" - заначки начали тратить?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:10

Источник информации
Доходи та витрати населення України за І квартал 2018 року (Млн.грн.)
нагромадження нефінансових активів -9 167
приріст фінансових активів -12 813
http://www.ukrstat.gov.ua/
Вообще, информация интересная - в структуре доходов населения социальная помощь и различные льготы составляют более 1/3, а з/п - менее 50-ти.
Доходи 657 928 (млн. гр.) 100,0 (%)
заробітна плата 327 214 49,8
прибуток та змішаний дохід 82 338 12,5
доходи від власності (одержані) 12 108 1,8
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 236 268 35,9
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:15

«Наш ответ Чемберлену»

Порошенко задекларував черговий мільйон гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42947 ... jon-gryven
Black Jack - White Business
ruvex
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