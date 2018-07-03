Держстат підрахував доходи і витрати населення України за перший квартал 2018 року.
Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:55
Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн.
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:02
И это на фоне бумирования мировых экономик и в предверии очередного кризиса. Будем менять блЫлЫанты на кусок хлеба
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:31
Re: Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
Какие-то расчеты от балды
Посмотрим депозиты домохозяйств:
За первый квартал прирост 4,4 млрд грн экв, за май некоторое уменьшение, но некоторое снижение в мае - явление регулярное.
Госстат в принципе даже реальных доходов населения не знает:
Більшість опитаних, навіть офіційно зареєстрованих, відповіли, що 50% зарплати отримують в конверті. Що цікаво, 55% з тих, хто мають зарплату в конверті – отримують офіційну мінімальну зарплату плюс "доплату".
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:52
Re: Заощадження українців скоротилися на 22 млрд грн
тоже странно.
инфляция замедлилась: "Напомним, как ранее отмечали в Национальном банке, инфляция в мае снизилась до 11,7% в годовом измерении (по сравнению с 13,1% в апреле) из-за серьезного замедления роста цен на продукты питания."
цены падают, а расходы растут: "По данным Госстата, при этом расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 20,3%."
"сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн" - заначки начали тратить?
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:10
Источник информации
Доходи та витрати населення України за І квартал 2018 року (Млн.грн.)
нагромадження нефінансових активів -9 167
приріст фінансових активів -12 813
Вообще, информация интересная - в структуре доходов населения социальная помощь и различные льготы составляют более 1/3, а з/п - менее 50-ти.
Доходи 657 928 (млн. гр.) 100,0 (%)
заробітна плата 327 214 49,8
прибуток та змішаний дохід 82 338 12,5
доходи від власності (одержані) 12 108 1,8
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 236 268 35,9
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:15
Порошенко задекларував черговий мільйон гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42947 ... jon-gryven
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