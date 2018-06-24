RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін перерозподілив 220 млн
грн для виплати зарплати...

Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33

Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість щодо заробітних плат гірникам державних шахт складає понад мільярд гривень.

Дивися повний текст Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати шахтарям — профспілка гірників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33

Сегодня вновь толпы стучат касками под ВР.
- Возвратить заработанное требуют...
- Может не то они по определению делают?
- Під проводом "не тих" "професійних спілок"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 20.09.12
Подякував: 577 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обіцяють хороші зарплати: пропозиції на ринку праці в... 1, 2, 3
R2 » Чет 28 чер, 2018 12:04
25 1609
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 00:01
Faceless
Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022...
R2 » Сер 27 чер, 2018 10:22
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 10:22
Грйс-мэн
За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на... 1, 2
R2 » Нед 24 чер, 2018 12:33
11 739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:25
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57578)
04.07.2018 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron