Заборгованість щодо заробітних плат гірникам державних шахт складає понад мільярд гривень.
Дивися повний текст Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати шахтарям — профспілка гірників.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33
Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін перерозподілив 220 млн грн для виплати зарплати шахтарям — профспілка гірників.
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:33
Сегодня вновь толпы стучат касками под ВР.
- Возвратить заработанное требуют...
- Может не то они по определению делают?
- Під проводом "не тих" "професійних спілок"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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